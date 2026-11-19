При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 20 МРП.

По данным ДП ЗКО, за зимний период 2025-2026 годов в регионе зарегистрировано 237 дорожно-транспортных происшествий. Примерно в 20 случаях одной из причин ДТП стало ненадлежащее техническое состояние автомобилей, в том числе использование летних шин зимой. В прошлом зимнем сезоне за езду на летних шинах оштрафовали более 100 водителей.

С наступлением гололеда количество ДТП заметно увеличивается. В дни резкого ухудшения погоды число обращений может достигать 30-35 в сутки. Это в 2-2,5 раза больше обычного. Наиболее напряженная ситуация на дорогах наблюдается в утренние часы пик - с 07:00 до 09:00.

Чаще всего причиной аварий становятся:

неправильное выполнение маневров,

несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала,

превышение скорости,

нарушения правил обгона,

неправильный проезд перекрестков,

непредоставление преимущества пешеходам.

Согласно ПДД в установленный зимний период запрещено ездить без зимних шин. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 20 МРП.

Полиция призывает водителей и других участников дорожного движения быть внимательными и ответственными на дорогах. Своевременно меняйте летние шины на зимние, проверяйте техническое состояние автомобиля, выбирайте скорость с учетом погодных условий и соблюдайте безопасную дистанцию.