В компании Helios подтвердили гибель директора Актюбинского филиала Айболата Жисова и выразили соболезнования его семье.

Коллектив сети АЗС Helios официально подтвердил уход из жизни руководителя Актюбинского филиала компании Айболата Тубасовича Жисова. Ранее имя погибшего предпринимателя и название компании, которую он возглавлял, упоминались в СМИ неофициально. Сообщение с соболезнованиями появилось на официальной странице компании в Instagram.

В компании отметили, что погибший был сильным руководителем, профессионалом своего дела и отзывчивым человеком, пользовавшимся глубоким уважением среди коллег.

- Его уход - большая утрата для всей команды Helios. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, - говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что подозреваемого в громком убийстве предпринимателя задержали в Актобе. Резонансное преступление произошло утром 16 ноября в районе элитной застройки на пересечении улиц Газизы Жубановой и Нурлы Тан - там обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением, а на прилегающих дорогах вводили полное оцепление.

По данным департамента полиции региона, задержанным оказался местный житель, гражданин Казахстана, его водворили в изолятор временного содержания. Досудебное расследование взято на особый контроль Министерства внутренних дел, в работе участвовали оперативники центрального аппарата МВД.