Размер выплат по потере работы вырастет в Казахстане с 2027 года, но есть важное ограничение

С нового года размер выплаты по потере работы ощутимо увеличится, но получать его можно будет не дольше трех месяцев, а ждать официального статуса придется почти две недели. Разбираем новые правила оформления выплат.

Максимальный размер социальной выплаты по случаю потери работы в Казахстане вырастет до 346,5 тысячи тенге, однако срок ее получения сократится до трех месяцев. Новые нормы Социального кодекса вступят в силу с 1 января 2027 года, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

Изменения призваны стимулировать казахстанцев быстрее возвращаться к постоянной занятости. Как и раньше, рассчитывать на деньги из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) могут только официальные участники системы обязательного соцстрахования.

Чтобы оформить пособие по новым правилам, нужно пройти четыре этапа:

1. Поиск вакансий в карьерном центре

После увольнения необходимо обратиться в карьерный центр за помощью в трудоустройстве. С 1 октября этого года срок пребывания в статусе "лица, ищущего работу" уже увеличили с 2 до 13 дней. Все это время специалисты будут изучать опыт соискателя, подбирать подходящие вакансии и организовывать собеседования с работодателями.

2. Получение статуса безработного

Если за 13 дней найти подходящую должность не удастся, гражданину официально присвоят статус безработного. При этом специалисты продолжат подбор вакансий, а при необходимости предложат пройти краткосрочные курсы в учебных центрах.

3. Подача заявления на выплату

Сразу после присвоения статуса можно оформить пособие. Подать заявку разрешается любым удобным способом:

онлайн через портал eGov.kz, Электронную биржу труда (Enbek.kz) или мобильные приложения банков;

проактивно - ответив на СМС-сообщение от госструктур;

лично в карьерном центре или отделении ЦОНа (Госкорпорации "Правительство для граждан").

4. Расчёт суммы и срока начислений

С 2027 года выплату будут назначать только на период активного поиска работы - максимум на три месяца, в зависимости от стажа участия в системе соцстрахования.

Размер пособия по-прежнему составит 45% от среднемесячного дохода за последние два года, но не более 7 минимальных заработных плат (МЗП). Поскольку с 1 января 2027 года МЗП в Казахстане вырастет с 85 тысяч до 110 тысяч тенге, потолок выплаты автоматически поднимется до 346,5 тысячи тенге в месяц.