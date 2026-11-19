«Не место для самообмана»: Токаев высказался о будущем науки и образования в Казахстане

В стране действуют 40 соглашений о международном стратегическом партнёрстве в высшем образовании. Филиалы зарубежных вузов из 11 стран объединяют свыше 12 тысяч студентов и около 1,5 тысячи преподавателей, включая более 600 иностранных профессоров.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на III Форуме стратегических партнеров, где обозначил планы по развитию высшего образования, превращению страны в региональный хаб и увеличению числа зарубежных студентов, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, в Казахстане уже обучаются 41 тысяча иностранных студентов (против 31 тысячи годом ранее), и более 8 тысяч из них получают поддержку от государства - это рекорд за время независимости. К 2029 году этот показатель планируют довести до 100 тысяч человек, в том числе за счет инициативы Study in Kazakhstan.

- К 2029 году мы планируем привлечь 100 тысяч иностранных студентов. Рассчитываю, что национальная инициатива Study in Kazakhstan ("Учись в Казахстане") сыграет важную роль в достижении этой цели, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Зарубежные филиалы и международные рейтинги

В стране действуют 40 соглашений о международном стратегическом партнёрстве в высшем образовании. Филиалы зарубежных вузов из 11 стран объединяют свыше 12 тысяч студентов и около 1,5 тысячи преподавателей, включая более 600 иностранных профессоров.

Президент отметил работу филиала МГУ имени М. Ломоносова (который недавно отметил 25-летие и получил учебный корпус), открывшегося в прошлом году в Астане филиала МГИМО (для него строят новое здание), а также партнерство Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева с Университетом Аризоны. Кроме того, в стране работает филиал Университета Кардиффа, а для Университета Ковентри, МИФИ, Пекинского университета языка и культуры и Северо-Западного политехнического университета Китая строят и расширяют кампусы.

Токаев также напомнил, что Казахстан первым в регионе присоединился к Лиссабонской и Токийской конвенциям - это открыло казахстанским дипломам признание на Западе и Востоке. В рейтингах QS World University Rankings 2026 представлено 18 отечественных вузов, ещё 10 вошли в Times Higher Education 2027, а в Глобальном инновационном индексе 2026 года страна удерживает лидерство в регионе. За проделанную организаторскую работу глава государства поблагодарил министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

- Наша стратегическая цель - превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии, стать частью глобального рынка знаний, причем актуальных и качественных знаний. Наука и образование - это не место для начетничества, формализма и, в конечном счете, самообмана, - подчеркнул президент.

Второй этап: лаборатории и кадры в регионах

Глава государства добавил, что при размещении иностранных филиалов власти учитывают потребности конкретных регионов, чтобы качественное образование появлялось не только в мегаполисах, но и в областях. В крупных городах развивают подготовку кадров для атомной отрасли, искусственного интеллекта и креативных индустрий.