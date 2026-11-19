«Строить, ещё раз строить»: Токаев назвал главные объекты программы «Народная стройка» в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев во время III Форума стратегических партнеров раскрыл детали общенациональной программы "Народная стройка" и рассказал о роли вузов в её реализации, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, в истории независимого Казахстана ещё не запускали столь масштабного проекта, который затронул бы все регионы и отрасли. Программа должна укрепить экономику, поддержать бизнес, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни граждан.

Что возведут в регионах и энергетике

В ближайшие годы по программе "Народная стройка" планируют построить и обновить широкий круг социальных, транспортных и инфраструктурных объектов:

Социальная и культурная сфера: детские сады, школы, поликлиники, реабилитационные центры, спорткомплексы, молодежные творческие центры и театры.

детские сады, школы, поликлиники, реабилитационные центры, спорткомплексы, молодежные творческие центры и театры. Транспорт и логистика: дороги, аэропорты и железнодорожные вокзалы.

дороги, аэропорты и железнодорожные вокзалы. Энергетика и цифровая инфраструктура: атомные, гидро- и тепловые электростанции, а также центры обработки данных (ЦОДы).

- Все объекты, возведенные в ходе "Народной стройки", будут служить во благо нашего народа. Перед промышленными предприятиями и предпринимателями откроются широкие перспективы для роста. Появятся новые рабочие места. Одним словом, принцип "Строить, еще раз строить" станет общенациональным лозунгом Казахстана, - заявил президент.

Кадры, вузы и финансирование науки

Токаев подчеркнул, что масштабным стройкам, цифровой экономике, логистике и внедрению искусственного интеллекта нужны квалифицированные специалисты, поэтому особая задача стоит перед системой высшего образования.

- Построение экономики, основанной на знаниях, стало долгосрочным конституционным обязательством, которое предстоит выполнять как нынешнему правительству, так и всем последующим, - отметил глава государства.

Президент привел актуальные данные по высшей школе и науке: в стране работают 132 университета, где учатся более 800 тысяч студентов. За последние семь лет финансирование образовательных грантов выросло более чем вдвое и достигло 3,4 млрд долларов, построили 281 студенческое общежитие, а расходы на науку увеличились до 590 млн долларов.