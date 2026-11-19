«Общее достояние человечества»: Токаев высказался о роли науки и масштабных реформах в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на III Форуме стратегических партнеров, где обозначил ключевые векторы развития науки, образования и внутренних реформ в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

На площадке форума собрались известные ученые, эксперты в сфере образования и представители международного академического сообщества. Глава государства отметил, что на фоне мировой нестабильности именно университеты и исследователи способны предлагать взвешенные решения глобальных проблем и снижать международную напряженность.

Особое внимание президент уделил практической пользе научных открытий в эпоху стремительного развития технологий.

- Наука - общее достояние всего человечества. Мировое сообщество должно осознанно находить практическое применение каждому достижению в науке и образовании ради процветания наших стран и повышения качества жизни наших граждан, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о внутреннем развитии республики, он напомнил, что в этом году Казахстан отмечает 35-летие Независимости, подойдя к этой дате с высоким международным авторитетом и устойчивым экономическим потенциалом. За последние семь лет в стране провели масштабные преобразования, которые заметно изменили облик общества и жизнь граждан.

Ключевым этапом этих реформ стало принятие новой Конституции на общенациональном референдуме. В Основном законе закрепили незыблемые принципы Закона и Порядка, единства народа и повышения его благосостояния, а развитие человеческого капитала, науки и инноваций определили как стратегическое направление государства.

- Мы приступили к построению Справедливого Казахстана, в котором всем предоставляются равные возможности, высоко ценятся честный труд и ответственность. Мы дали старт общенациональному движению "Таза Қазақстан". Благодаря этому в обществе начала утверждаться новая этика, меняется мышление и поведение наших граждан, - отметил глава государства.

По словам президента, прозвучавшие на форуме конструктивные идеи укрепят потенциал высшего образования не только в Казахстане, но и за рубежом.