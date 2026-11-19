16 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором девушка рассказала о неприятном происшествии. По ее словам, ранним утром она проходила мимо педагогического университета, когда незнакомый мужчина схватил ее за ягодицы. Девушка не растерялась и начала снимать мужчину на видео, назвав его "педофилом". В ответ он показал непристойный жест на камеру и ушел.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что мужчину удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 42-летний житель Уральска. В отношении него составили административный материал и направили его в суд. По решению суда мужчину арестовали на 10 суток.

В полиции напомнили, что за любые противоправные действия в отношении граждан предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.