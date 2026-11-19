Фабрика получила бульдозер, два автомобиля Foton и автомобиль скорой медицинской помощи. До конца 2026 года ожидается поставка ещё трёх единиц техники.



Обновление автопарка направлено на обеспечение производственных и хозяйственных потребностей фабрики, развитие транспортной инфраструктуры и повышение оперативности работы вспомогательных служб.



В частности, поступивший бульдозер предназначен для выполнения производственных и вспомогательных работ, автомобили Foton — для транспортных задач предприятия. Автомобиль скорой медицинской помощи пополнит оснащение служб, обеспечивающих медицинское сопровождение работников.



Следующий этап обновления предусматривает поставку вахтового автобуса, тентованного грузового автомобиля Foton и КАМАЗа с манипулятором. Новая техника позволит расширить транспортные возможности предприятия и обеспечить выполнение различных производственных и хозяйственных задач.



Параллельно с обновлением технического оснащения на фабрике развивается производственная и бытовая инфраструктура. На территории предприятия действуют ремонтно-механическая мастерская, лаборатория, пожарное депо, общежитие и столовая.



Работники также принимают активное участие в благоустройстве территории. Силами коллектива обустроены аллея, фонтан-водопад и площадка со сценой для проведения мероприятий.



Обновление техники и развитие инфраструктуры Шатыркульской обогатительной фабрики направлены на обеспечение стабильной работы предприятия, повышение эффективности производственных процессов и улучшение условий труда работников.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS