Эти регионы могут стать непригодными для жизни уже к концу века: климатологи предупредили о катастрофе

Между природным явлением Эль-Ниньо и глобальным потеплением может формироваться опасная взаимосвязь. Мощные эпизоды Эль-Ниньо способствуют дополнительному нагреву планеты, а повышение глобальной температуры, в свою очередь, может усиливать сами климатические явления. Новые данные ученых свидетельствуют о том, что этот процесс способен превратиться в замкнутый круг с серьезными последствиями для климата Земли.

К такому выводу пришла международная команда климатологов под руководством Джудит Коул из Мичиганского университета. Об исследовании сообщает издание CleanTechnica, передает МойГород.

По словам Коул, современные эпизоды Эль-Ниньо вписываются в тенденцию к усилению этого явления и уже заметно отличаются от тех, которые наблюдались до начала индустриальной эпохи. Особенно тревожным это делает положение регионов, которые сильнее других страдают от климатических изменений, хотя сами вносят сравнительно небольшой вклад в выбросы парниковых газов.

Кораллы сохранили историю климата за тысячу лет

Чтобы выяснить, как менялась интенсивность Эль-Ниньо на протяжении столетий, исследователи изучили крупные окаменевшие коралловые образования на Галапагосских островах. Некоторые из них формировались более тысячи лет назад. Их химический состав сохранил информацию о температуре поверхности океана в те периоды, когда кораллы были живыми.

Ученые используют такие природные архивы примерно так же, как годичные кольца деревьев. По химическим особенностям кораллов можно восстановить изменения температуры воды и проследить климатические колебания, происходившие задолго до появления современных метеорологических приборов.

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Галапагосские острова особенно подходят для подобных исследований. Они расположены у побережья Эквадора, в центральной части Тихого океана, где формируется одно из ключевых проявлений Эль-Ниньо.

Само название El Niño переводится с испанского как «мальчик» или «младенец». Оно появилось еще в XIX веке: перуанские рыбаки заметили, что периоды необычно теплой океанской воды нередко приходятся на рождественское время. Поэтому явление стали связывать с Младенцем Христом.

Что произошло с Эль-Ниньо после индустриализации

Анализ кораллов показал, что на протяжении большей части последнего тысячелетия интенсивность и изменчивость Эль-Ниньо оставались относительно стабильными. Однако к концу XIX века ситуация начала меняться. Именно тогда промышленное развитие ускорилось, а объемы выбросов парниковых газов стали стремительно увеличиваться.

Особенно заметный перелом исследователи зафиксировали после Эль-Ниньо 1982 года. По словам Джудит Коул, с этого периода колебания стали значительно более экстремальными. Подобной изменчивости не наблюдалось на протяжении предыдущей тысячи лет.

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Исследовательская команда также попыталась исключить вероятность того, что изменения объясняются исключительно естественными климатическими процессами или случайными колебаниями. Полученные результаты усиливают предположение о том, что на происходящее влияет антропогенное глобальное потепление.

Согласно приведенным в материале оценкам, изменчивость Эль-Ниньо сегодня примерно на 37% выше, чем в доиндустриальную эпоху. Это означает, что климатические колебания стали более выраженными, а вероятность сильных событий и связанных с ними разрушительных последствий может возрастать.

«Супер Эль-Ниньо»: климатолог предупредил о последствиях

На состояние Тихого океана также обращает внимание известный климатолог Джеймс Гансен (James Hansen). В совместной публикации с коллегами на платформе Substack он заявил, что нынешний Эль-Ниньо уже выходит за пределы многих предыдущих наблюдений.

В качестве одного из основных показателей ученые рассматривают количество тепла в верхних 300 метрах экваториальной части Тихого океана. По их оценкам, нынешнее событие по этому параметру уже превысило показатели знаменитого «супер Эль-Ниньо» 1997–1998 годов, хотя его максимальное воздействие, как предполагается, еще впереди.

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Гансен и его коллеги предупреждают: многие территории, которые заселялись и развивались с учетом климатических условий XX века, к концу XXI столетия могут стать значительно менее пригодными для комфортной жизни, если темпы глобального потепления не удастся замедлить.

Среди потенциально уязвимых регионов они называют Средиземноморье и соседние районы Европы, где могут усиливаться жара и засухи. Аналогичные проблемы ожидают юго-западные штаты США. Там уже наблюдается снижение уровня воды в крупных водохранилищах, в том числе в озерах Мид и Пауэлл.

Особую обеспокоенность вызывают густонаселенные территории Южной Азии, страны Персидского залива и некоторые регионы Африки. Сочетание экстремальной жары и высокой влажности в этих местах способно сделать условия жизни миллионов людей крайне тяжелыми.

Может ли глобальное потепление усиливать Эль-Ниньо

Один из главных вопросов современной климатологии заключается в том, насколько глобальное потепление влияет на интенсивность Эль-Ниньо. Новое исследование дает дополнительные основания полагать, что связь между этими процессами действительно существует.

Соавтор работы Саманта Стивенсон-Карл (Samantha Stevenson-Karl) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре считает результаты убедительным свидетельством того, что климатический кризис уже может способствовать усилению подобных явлений.

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Если эта закономерность подтвердится дальнейшими исследованиями, в будущем человечество может столкнуться с более частыми и интенсивными эпизодами Эль-Ниньо. Они способны провоцировать экстремальные осадки, наводнения, продолжительные засухи, аномальную жару и другие погодные нарушения в разных частях планеты.

Таким образом, глобальное потепление может не только непосредственно повышать температуру Земли, но и влиять на природные климатические процессы, которые дополнительно усиливают экстремальные погодные явления.

Засухи, наводнения и угроза продовольственной безопасности

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Последствия Эль-Ниньо распределяются по планете неравномерно. В одних регионах оно приносит сильные дожди и наводнения, в других — приводит к нехватке осадков и продолжительным засухам.

Согласно прогнозам, нынешнее событие может вызвать более интенсивные осадки и наводнения в отдельных районах Южной Америки и на юге США. В Индии периоды Эль-Ниньо традиционно связаны с ослаблением муссонов, от которых зависит значительная часть сельского хозяйства страны. Индонезия и Австралия, в свою очередь, чаще сталкиваются с засушливыми условиями и дефицитом воды.

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Особенно серьезные последствия могут затронуть сельское хозяйство и мировое производство продовольствия. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, масштабное событие Эль-Ниньо способно привести к тому, что около 50 миллионов человек во всем мире столкнутся с острой нехваткой продовольствия до конца следующего года. Главная причина — возможное сокращение урожаев и перебои с производством продуктов питания.

Джудит Коул считает, что понимание влияния глобального потепления на Эль-Ниньо должно побуждать государства заранее готовиться к подобным климатическим событиям.

В качестве примера она приводит Индию, которая уже формирует дополнительные запасы продовольствия на случай неблагоприятного муссонного сезона. Такая подготовка может помочь смягчить последствия неурожая и перебоев с поставками продуктов.

Ископаемое топливо — одна из главных причин проблемы

Несмотря на необходимость адаптации к климатическим изменениям, исследователи подчеркивают: одних мер подготовки недостаточно. Чтобы ограничить дальнейшее усиление рисков, необходимо воздействовать на их первопричину — выбросы парниковых газов, связанные прежде всего со сжиганием ископаемого топлива.

Джудит Коул призывает ускорить отказ от технологий, которые сопровождаются значительными выбросами, и активнее переходить на более экологичные источники энергии.

Климатолог Эндрю Десслер (Andrew Dessler) из Техасского университета A&M, который не принимал участия в исследовании, назвал работу важным подтверждением прогнозов климатических моделей. По его мнению, результаты согласуются с предположениями о том, что глобальное потепление может усиливать Эль-Ниньо.

Десслер также считает, что значительная часть ущерба от будущих мощных событий будет связана с экономической системой, которая по-прежнему во многом зависит от ископаемого топлива.

Ученый подчеркивает необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии, способным снизить нагрузку на климат. Однако политические решения в ряде стран пока нередко противоречат предупреждениям научного сообщества: вместо сокращения зависимости от угля, нефти и газа продолжаются инвестиции в ископаемую энергетику.

Напомним, нынешний Эль-Ниньо может оказаться одним из самых мощных за последние 50 лет и даже превзойти предыдущие рекордные события. Первые изменения уже заметны и в поведении морских животных — подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.