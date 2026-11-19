Свыше 52 тысяч граждан Казахстана исключили из списка нуждающихся в жилье. Причины такого решения разъяснили на официальном сайте "Отбасы банка".
По информации финансового института, специалисты завершили комплексную инвентаризацию сведений о гражданах, состоящих в очереди. Провести её удалось после сентябрьских поправок в закон "О жилищных отношениях": теперь банку не требуется отдельное согласие очередников на сбор и обработку персональных данных.
- По результатам проведенной работы выявлены граждане, не соответствующие установленным законодательством критериям признания нуждающимися в жилище в связи с наличием жилья на праве собственности. В результате с учета нуждающихся в жилище сняты 52 535 граждан, имеющих жилье на праве индивидуальной собственности, - пояснили в пресс-службе банка.
На этом ревизия не заканчивается: в "Отбасы банке" подчеркнули, что следующим этапом станет проверка и снятие с учета казахстанцев, владеющих недвижимостью на праве общей совместной собственности, если для этого есть законные основания.