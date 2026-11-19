Это только с начала 2026 года.

За десять месяцев 2026 года в Западно-Казахстанской области объявили 313 госзакупок на 140 млрд тенге. Ещё область приняла на свой баланс 68 социальных объектов, а аренда и продажа госимущества принесли бюджету 278 млн тенге. Об этом на брифинге рассказал руководитель областного управления госзакупок и коммунального имущества Адильжан Губашев.

С начала года в регионе оформили 340 договоров аренды - это пополнило областной бюджет на 217,7 млн тенге, что на 42,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ещё 50 пустующих объектов продали через электронные торги, выручив 60,4 млн тенге.

- Наша главная задача - пускать коммунальное имущество в дело и пополнять бюджет. В этом году мы через суд взыскали 9,5 миллиона тенге долгов с тех арендаторов, кто не платил за аренду, - сказал Адильжан Губашев.

На баланс области передали три школы, построенные по нацпроекту "Комфортная школа", и 50 сельских медучреждений по программе модернизации сельского здравоохранения. Кроме того, компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." передала региону 15 социальных объектов на 12,1 млрд тенге.

По госзакупкам уже прошли конкурсы на 5 крупных проектов общей стоимостью 92,7 млрд тенге. В их числе - строительство стадиона на 12 тысяч мест и школы на 1 500 мест в Уральске, Центра развития и творчества, а также строительство и ремонт дорог.