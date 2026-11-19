С начала года на шум и конфликты в этом заведении в полицию пожаловались около 70 раз.

Полиция Уральска проверила, как обстоят дела с общественным порядком, сообщает Polisia.kz.

Выяснилось, что в некоторых увеселительных заведениях регулярно происходят нарушения. Одно из них - кафе SKY в микрорайоне Женис, которое работало до шести утра. С начала года по ночам и под утро на 102 из-за этого места звонили около 70 раз. Там же зафиксировали 10 преступлений и несколько административных нарушений.