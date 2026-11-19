Когда казахстанцы смогут летать в США без пересадок, рассказали в Минтрансе

Ведомство рассчитывает закрыть все оставшиеся формальности с американскими авиационными властями в ближайшее время.

Казахстан и США обсуждают детали запуска прямых перелетов - открыть рейсы рассчитывают до конца 2027 года. О ходе переговоров вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и ассистента министра транспорта США по вопросам авиации и международных отношений Эдвардса сообщили в Комитете гражданской авиации.

Сейчас казахстанская сторона завершает процедуры для получения первой категории Федерального авиационного управления США (FAA). В сентябре американские специалисты уже провели в стране предварительный аудит и положительно оценили показатели отрасли.

- Мы заинтересованы и активно работаем над запуском прямого авиасообщения между Казахстаном и США. Соглашение об "Открытом небе", заключенное между нашими странами, создает прочную правовую основу для реализации данной инициативы, - подчеркнул Талгат Ластаев.

Он также добавил, что ведомство рассчитывает закрыть все оставшиеся формальности с американскими авиационными властями в ближайшее время.

Для полетов за океан отечественные перевозчики обновляют флот. В 2026-2027 годах авиакомпания Air Astana ожидает поставку трех дальнемагистральных лайнеров Boeing 787 Dreamliner, которые планируют поставить на американское направление. Кроме того, в 2025 году с корпорацией Boeing были подписаны контракты на закупку 33 самолетов на общую сумму 15 млрд долларов.