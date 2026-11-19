В государственном детском саду "Балдаурен" Индерского района произошел инцидент с участием воспитателя и ребенка. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

На опубликованном видео дети стоят вокруг стола с тортом - судя по обстановке, в группе отмечали день рождения. Во время видеосъёмки, предположительно проводившейся для отчёта, воспитатель сначала кричит на мальчика: "Улан, не дуй!", а затем шлёпает его по спине.

В управлении образования Атырауской области сообщили, что этот факт выявила прокуратура Индерского района во время мониторинга соцсетей. По данным ведомства, всё произошло в группе "Солнышко" детского сада "Балдаурен". Воспитателя подозревают в применении физической силы к несовершеннолетнему воспитаннику - материалы уже передали в отдел полиции Индерского района для принятия процессуального решения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Дополнительную информацию в управлении образования пообещали предоставить после завершения проверки.

Мадина Джаналиева