Контрабанду на полмиллиарда тенге изъяли на границе Казахстана: что везли?

В том числе на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" в Актюбинской области перехватили 593 тысячи пачек нелегальных сигарет.

В ноябре пограничники пресекли сразу две крупные попытки незаконного провоза табачной продукции и электронных сигарет через государственную границу, сообщили в КНБ РК.

Основная часть груза пришлась на западный регион: в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" пограничники задержали партию из 593 тысяч пачек сигарет. Ещё одно крупное нарушение выявили на южной границе - в Жамбылской области обнаружили 13 960 вейпов.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого товара превышает 510 млн тенге. Все материалы по обоим фактам уже передали в профильные органы для принятия процессуального решения.