По словам главы государства, принятие Конституции открыло путь к новому этапу преобразований и кардинально изменило систему государственного управления.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на III Форуме стратегических партнеров, где обозначил ключевые итоги реформ и экономические ориентиры страны, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы государства, принятие Конституции открыло путь к новому этапу преобразований и кардинально изменило систему государственного управления. Вместо двухпалатного парламента в стране начал законотворческую работу однопалатный Курултай, заработал высший консультативный орган - Қазақстан Халық Кеңесі, а также появился новый госорган - Аппарат Совета безопасности.

- Кардинальная трансформация охватывает все сферы жизни общества. Наши граждане уже ощутили на себе положительные результаты реформ. Отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика. Реформы осуществляются по заранее разработанному плану, с соблюдением четкой последовательности и преемственности, - отметил президент.

Токаев подчеркнул, что в масштабных переменах недопустим поверхностный подход, и добавил, что глубокие преобразования вывели страну на этап исторического подъема.

Экономика, инвестиции и соцподдержка

Оценивая динамику развития, глава государства привёл ключевые показатели и прогнозы по экономике и социальной сфере:

ВВП: по прогнозу МВФ, в этом году валовой внутренний продукт достигнет 398 млрд долларов против примерно 181 млрд долларов семь лет назад.

по прогнозу МВФ, в этом году валовой внутренний продукт достигнет 398 млрд долларов против примерно 181 млрд долларов семь лет назад. Инвестиции и торговля: с 2019 года в экономику привлекли 155 млрд долларов иностранных инвестиций, а объём внешней торговли приблизился к 150 млрд долларов.

с 2019 года в экономику привлекли 155 млрд долларов иностранных инвестиций, а объём внешней торговли приблизился к 150 млрд долларов. Резервы и Нацфонд: совокупный объём золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44% и превысил 129 млрд долларов.

совокупный объём золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44% и превысил 129 млрд долларов. Выплаты детям и соцпомощь: по программе "Нацфонд - детям" на счета более 7 млн детей перечислили 2,5 млрд долларов. Кроме того, в стране действуют 39 видов пособий для уязвимых категорий граждан и гарантированный пакет из более чем тысячи бесплатных медицинских услуг.

Инфраструктура, стройки и ресурсы

За последние семь лет в Казахстане запустили 625 средних и крупных производств, трудоустроили 3,6 млн человек, возвели 118 млн кв. м жилья, а также построили и отремонтировали 36 тыс. км автотрасс и 5 тыс. км железных дорог.