В Западно-Казахстанской области продолжают ловить тех, кто садится за руль, несмотря на лишение водительских прав. Как сообщили в ДП ЗКО, за последние 5 дней полицейские выявили 7 таких нарушений. За один день задержали сразу две иномарки, за рулем которых были ранее лишенные прав водители. Оба авто отправили на специализированную стоянку, а нарушителей привлекли к административной ответственности.

Полиция напоминает: садиться за руль после лишения прав - серьезное нарушение закона. Такое поведение опасно не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения.