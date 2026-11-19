С начала года на предприятия поступили четыре новые буровые установки, до конца 2027 года ожидается поставка ещё 21. Параллельно в рамках программы повышения надёжности оборудования выполнен текущий ремонт 346 единиц горно-шахтной техники.



Новые буровые установки направлены на рудники «Жомарт», «Жыланды», «Нурказган» и «Западный». В частности, предприятие получило Epiroc Boomer M1 D, Sandvik DL431, DL-421 и Sandvik DS 511. Дальнейшее обновление парка предусматривает поставку буровых и анкерных установок, погрузочно-доставочных машин, самосвалов и другой вспомогательной техники.



Наряду с приобретением нового оборудования «Казахмыс» реализует программу ремонта и восстановления действующего парка горно-шахтной техники, на которую предусмотрено 6,7 млрд теңге.



На сегодняшний день текущий ремонт прошли 346 единиц оборудования. Наибольший объём работ выполнен в Жезказганском регионе – 277 единиц. В Карагандинском регионе отремонтирована 31 единица техники, в Балхашском – 38.



Отдельное направление программы – восстановление и замена основных узлов и агрегатов горно-шахтных машин. Уже выполнены работы по 206 узлам, до конца года планируется восстановить или заменить ещё около 96.



Работы охватывают буровые установки, погрузочно-доставочные машины, автосамосвалы и другую горную технику Caterpillar, Sandvik и Epiroc. В частности, с начала года восстановлены две буровые кареты: Epiroc Boomer M1 D для Южно-Жезказганского рудника и Epiroc L2D для рудника «Жомарт».



Комплексное обновление техники включает закупку нового оборудования, ремонт действующего парка и восстановление ключевых агрегатов. Эти меры направлены на повышение технической готовности оборудования, снижение рисков внеплановых простоев и обеспечение стабильной работы производственных подразделений «Казахмыса».

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS