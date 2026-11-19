Президент Касым-Жомарт Токаев на III Форуме стратегических партнеров объявил о запуске в Алматы регионального исследовательского хаба Университета ООН и обозначил приоритеты развития науки в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения между Министерством науки и высшего образования РК и Университетом Организации Объединенных Наций. Документ закрепляет открытие новой научной площадки в Алматы.
- Его размещение в Алматы станет важным свидетельством международного признания научного потенциала Казахстана и откроет новые возможности для сотрудничества с другими образовательными и научными структурами. Тем самым мы также укрепим потенциал наших высших учебных заведений и придадим мощный импульс созданию и развитию сильных академических институтов, - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что технологическая самостоятельность страны напрямую зависит от успехов в науке и образовании, а сильные вузы являются основой будущего.
- Поэтому мы должны обеспечить нашей молодежи все возможности для получения качественного образования, занятий научными исследованиями и воплощения своих идей. Это необходимое условие для раскрытия интеллектуальных способностей нации. Руководствуясь принципами, закрепленными в нашей Конституции, мы продолжим строить прогрессивное, устремленное в будущее и процветающее государство, - заявил президент.