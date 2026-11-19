Коммунальное предприятие в ЗКО скрывало штат, чтобы не платить взносы

Как сообщили в надзорном органе, руководство организации вносило в налоговую декларацию недостоверные сведения об отсутствии штата. Из-за этого предприятие не перечисляло обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и другие положенные по закону платежи. Общая сумма задолженности составила около 4 миллионов тенге.

Фактическое наличие сотрудников выявили при проверке данных информационной системы "Еңбек.kz" - там числились 74 работника.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, все положенные выплаты перечислили, а права работников полностью восстановили.