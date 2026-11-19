В акимате Уральска со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнили, как работает "Калькулятор оценки благосостояния" в приложении eGov Mobile. Сервис помогает получателям пособий предварительно оценить положение семьи и увидеть, какие данные учитываются при расчёте.

Воспользоваться калькулятором могут только действующие получатели пособий. Он доступен на казахском, русском и английском языках, а запускать расчёт разрешается сколько угодно раз - например, чтобы перепроверить данные.

После входа в сервис часть информации загружается автоматически из государственных баз: пол и возраст пользователя, оформленные на него авто, коммерческий и сельхозтранспорт, недвижимость, земельные участки и участие в бизнесе. Эти пункты достаточно просто проверить.

Остальные сведения пользователь вводит вручную:

данные о проживающих вместе членах семьи, их занятости, инвалидности или хронических заболеваниях;

информацию о кредитах и имуществе;

дома, машины и участки - по каждому члену семьи отдельно;

общий среднемесячный доход семьи (с учётом премий и надбавок) - одной суммой.

Точность предварительной оценки напрямую зависит от полноты заполнения: если упустить кого-то из близких, доходы или имущество, расчёт может оказаться неточным.

Если в сервисе отображается, например, уже проданный автомобиль, эти данные можно поправить прямо в калькуляторе. Однако такие изменения работают только для предварительного подсчёта и не обновляют госбазы. Чтобы исправить официальные сведения, нужно обратиться в уполномоченный орган через eGov.kz, eGov Mobile или в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения по месту жительства.

В ведомстве также предупредили: не стоит доверять сторонним калькуляторам благосостояния из соцсетей - они неофициальные и могут выдавать неверные данные. Проверять информацию нужно только через сервис в eGov Mobile.

Влияет ли расчёт на выплаты?

После расчёта можно посмотреть результат, отметить, согласны ли вы с ним, а также оценить работу сервиса по пятибалльной шкале и оставить отзыв.

В министерстве подчёркивают, что калькулятор носит исключительно справочный характер. Предварительный расчёт, согласие или несогласие с ним, оценка и отзыв не влияют на назначение, размер, изменение, приостановление или отмену пособий и не считаются отказом от выплат.