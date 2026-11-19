Крупнейший клад в истории человечества: найден затонувший 300 лет назад корабль с сокровищами

На протяжении трех столетий затонувший испанский галеон «Сан-Хосе» остается одной из самых загадочных морских находок в истории. Вместе с кораблем на дно ушли тонны золота и серебра, стоимость которых оценивают в миллиарды долларов, передает МойГород.

Однако долгое время исследователи и кладоискатели не могли договориться даже о точном месте кораблекрушения. Американская компания Glocca Morra утверждала, что обнаружила судно еще в 1981 году, тогда как власти Колумбии настаивали на другой версии. Разобраться в споре помогли подводные роботы, изучившие обломки и находившиеся рядом с ними монеты

Монеты с морского дна подтвердили, что найденный корабль — «Сан-Хосе»

Колумбийские власти отправили исследовательскую экспедицию в предполагаемый район крушения галеона еще в 2024 году. Незадолго до этого президент страны Густаво Петро потребовал ускорить поиски затонувшего судна и его драгоценного груза. На реализацию проекта планировали направить около 4,5 миллиона долларов.

Обломки корабля находятся на глубине примерно 600 метров. Для их изучения специалисты использовали подводного робота, который обследовал место крушения и сделал подробные снимки предметов, лежащих на морском дне. Особое внимание исследователи уделили монетам, рассыпавшимся вокруг судна.

Фото: ARC-DIMAR 2022 / Vargas Ariza et al. Antiquity 2025

Результаты исследования опубликовали в июне 2025 года в научном журнале Antiquity. Ученые изучили изображения на монетах и обнаружили характерные детали: на одной стороне были отчеканены большой крест, окруженный четырьмя маленькими крестами, а также щит с замками и львами. На обратной стороне различались Геркулесовы столпы и корона.

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По особенностям чеканки исследователи установили, что монеты изготовили в 1707 году в Лиме. Это позволило определить не только их происхождение, но и примерный возраст находки. Следовательно, корабль затонул не раньше 1707 года. Испанский галеон «Сан-Хосе» соответствует этим признакам, что стало важным подтверждением его идентификации.

В 1708 году галеон затонул после столкновения с английским флотом

Когда-то «Сан-Хосе» считался одним из самых ценных кораблей испанского серебряного флота. Он перевозил в Европу богатства, добытые в южноамериканских рудниках. Однако война за испанское наследство изменила судьбу судна: из-за военных действий галеон на шесть лет оказался заблокирован в колумбийском порту Картахена. Английский флот, поддерживавший противников Испании, не позволял кораблям с ценными грузами добраться до Европы.

В июне 1708 года «Сан-Хосе» вместе с другими судами испанского серебряного флота предпринял попытку прорвать блокаду. Перед выходом в море корабли загрузили накопившимися за годы богатствами, которые Испания не могла вывезти. По разным оценкам, стоимость золота и серебра, находившихся в трюмах «Сан-Хосе», сегодня может составлять от 4 до 20 миллиардов долларов.

Взрыв «Сан-Хосе». Изображение: Samuel Scott

Английские корабли перехватили испанскую флотилию примерно в 50 километрах от Картахены. Во время столкновения английский флагман открыл огонь по «Сан-Хосе». После одного из залпов на борту галеона произошел мощный взрыв. Судно затонуло за считаные минуты.

На его борту находились около 600 человек. Спастись удалось лишь 14 членам экипажа. Остальные погибли вместе с кораблем и находившимися в его трюмах сокровищами.

Американские кладоискатели заявили, что нашли галеон еще в 1981 году

История поисков «Сан-Хосе» началась задолго до официального объявления об обнаружении корабля колумбийскими властями. В 1979 году американский финансист Уоррен Стернс решил организовать экспедицию для поиска легендарного галеона. Вместе с кладоискателями Джеймсом Бэнниганом и Джеком Харбестоном он основал компанию Glocca Morra. На проведение поисков удалось привлечь более 10 миллионов долларов.

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В декабре 1981 года оборудование экспедиции зафиксировало объект на глубине около 300 метров. Экипаж подводной лодки обследовал находку и подтвердил, что речь идет о затонувшем парусном судне. Однако после обнаружения корабля американских кладоискателей выдворили из Колумбии.

Самостоятельно добраться до сокровищ колумбийские власти также не смогли. В конце 1980-х годов к проекту пытались привлечь шведскую компанию Neptun Salvage, но договориться о сотрудничестве не удалось.

Спустя чуть более десяти лет интерес к галеону проявила швейцарская компания Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MACS). Ее исследования завершились заявлением президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса: он сообщил, что «Сан-Хосе» найден, однако место обнаружения не совпадает с координатами, которые ранее указывала Glocca Morra.

При этом единственным участником тендера на поднятие груза затонувшего галеона стала именно MACS.

За загадочной компанией MACS обнаружились связи с крупным хедж-фондом

Вопросы у журналистов возникли и к самой компании, получившей возможность участвовать в проекте. Колумбийскому изданию El Nuevo Siglo удалось выяснить, что MACS связана с британским инвестором Полом Маршаллом — основателем Marshall Wace, одного из крупнейших хедж-фондов в мире.

Еще в 2012 году газета The Times писала, что Маршалл финансирует несколько компаний, занимающихся поиском затонувших судов. По данным издания, эти фирмы обнаружили 11 кораблей, в том числе перевозивших серебро.

Среди акционеров MACS оказались давние соратники Маршалла — Оливер Планкетт и Энтони Клейк. Планкетт руководит компанией Ocean Infinity, специализирующейся на поиске и подъеме затонувших объектов. Клейк и Маршалл выступают ее основными инвесторами.

Команда Glocca Morra

Кадр: видео Predator Pictures / YouTube

Ocean Infinity была основана в 2017 году. Одним из первых крупных проектов компании стали поиски исчезнувшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. По условиям соглашения, фирма была готова проводить операцию без оплаты, если самолет не удастся обнаружить.

Необычные условия проекта породили различные предположения и теории заговора. Согласно одной из версий, поисковая операция могла быть лишь прикрытием для получения доступа к данным, которые могли пригодиться при поиске затонувших сокровищ.

Еще одним человеком, связанным с MACS, называют финансиста Росса Хайетта. Он ранее возглавлял Британский клуб автогонщиков, которому принадлежит знаменитая гоночная трасса в Сильверстоуне. Хайетт также основал компанию Argentum Exploration, созданную для поиска и подъема серебра с затонувшего в 1942 году парохода «Тилава».

На сокровища претендуют сразу несколько стран и организаций

Обнаружение «Сан-Хосе» не завершило споры вокруг его груза. Напротив, стоимость предполагаемых сокровищ привлекла внимание сразу нескольких государств и организаций.

Свои права на ценности заявила Испания, поскольку три века назад и сам галеон, и перевозимый им груз принадлежали этой стране. Однако претензии есть также у Перу и Боливии: именно на территориях этих государств добывали золото и серебро, которые впоследствии оказались на борту судна.

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В 2018 году на свою долю сокровищ начали претендовать и представители коренного народа кхара-кхара. Они заявили о правах на богатства, поскольку испанские рудники, откуда вывозили драгоценные металлы, располагались на землях их предков.

Не намерены отказываться от своих требований и американские кладоискатели, связанные с Glocca Morra. От их имени против Колумбии выступает компания Sea Search Armada, основанная участниками первоначальной экспедиции. Она требует от колумбийских властей компенсацию в размере 10 миллиардов долларов.

Претензии компании основаны на первоначальных договоренностях с Колумбией, согласно которым кладоискатели должны были получить половину стоимости обнаруженных сокровищ. Если исходить из оценки всего груза в 20 миллиардов долларов, их доля составила бы именно 10 миллиардов.

Верховный суд Колумбии уже подтвердил наличие у компании права на получение такой доли. Таким образом, несмотря на то что место крушения и происхождение части груза удалось установить, судьба сокровищ «Сан-Хосе» по-прежнему остается предметом международных споров.