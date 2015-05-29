Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи VIP-номеров на авто

Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта kolesa.kz "Реализация внесенных изменений в законодательство снизила коррупционную составляющую при регистрации автотранспорта, а также обеспечила дополнительные поступления в бюджет страны на сумму свыше 1,8 миллиарда тенге", - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха, отвечая на запрос Tengrinews.kz. Он напомнил, что в 2014 году по инициативе МВД Законом "О внесении изменений и дополнен