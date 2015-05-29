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Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи VIP-номеров на авто

Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото с сайта kolesa.kz "Реализация внесенных изменений в законодательство снизила коррупционную составляющую при регистрации автотранспорта, а также обеспечила дополнительные поступления в бюджет страны на сумму свыше 1,8 миллиарда тенге", - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха, отвечая на запрос Tengrinews.kz. Он напомнил, что в 2014 году по инициативе МВД Законом "О внесении изменений и дополнен
Marat
Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи VIP-номеров на авто
Более 1,8 миллиарда тенге поступило в бюджет от продажи государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото с сайта kolesa.kz
Фото с сайта kolesa.kz
 Фото с сайта kolesa.kz "Реализация внесенных изменений в законодательство снизила коррупционную составляющую при регистрации автотранспорта, а также обеспечила дополнительные поступления в бюджет страны на сумму свыше 1,8 миллиарда тенге", - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Игорь Лепеха, отвечая на запрос Tengrinews.kz. Он напомнил, что в 2014 году по инициативе МВД Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения" в статью 540 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" внесены поправки в части увеличения ставок за номера повышенного спроса. Кроме того, в МВД сообщили о том, что рассматривается вопрос о повышении госпошлин за выдачу госномеров с одинаковыми буквенными обозначениями. Продажа VIP-номеров на авто стартовала 20 октября 2014 года. В конце декабря 2014 года сообщалось, что в бюджет от продажи "красивых" номеров поступило более 800 миллионов тенге.

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