О начале проекта "Победители" было объявлено 9 мая 2014 года, и вот на днях рубрика стала доступной для широкой массы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на авторов проекта. photo_149835 Эти истории рассказаны потомками героев и тружеников тыла. Все рассказы наполнены болью воспоминаний о трудовых буднях. Кроме того, в этом разделе сайта можно найти послания ветеранов, большинству которых уже больше 90 лет. Им есть, что сказать новому поколению. Журналисты TengrinewsTV записали видеопослания тех, кто не искал славы, но насмерть стоял из любви к родине. Это послания в вечность, и эти напутствия могут стать бесценной частичкой нашего архива. До празднования 70-летия Победы осталось почти три месяца. Эта грандиозная дата должна быть отмечена достойно. Tengrinews.kz приглашает каждого казахстанца принять участие в наполнении архива историй. Заполнить картотеку вы сможете сами по этой ссылке, вписав имя, фамилию, звание героя и краткий рассказ о его военных годах, а также прикрепив фото в специальной форме.