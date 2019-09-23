Гали Искалиева подвел итоги своей работы за 100 дней. По его словам, 100 дней работы - это время изучения и выработки стратегии, подбора необходимых для её реализации кадров, подготовки базовых решений для формирования бюджета области – словом, рутинная, но очень важная работа. За последние годы, по словам Гали Искалиева, в регионе проведена большая работа по строительству новой инфраструктуры. Построено и отремонтировано около одной тысячи километров дорог. – В этом году начато строительства дорог, которые соединят три наших дальних районных центра Сайхин, Жанибек, Казталовка с областным центром. В этом году планируем газифицировать девять сельских населённых пунктов Казталовского района, подвести централизованное водоснабжение в 40 СНП, построить 449 тысяч квадратных метров жилья. В структуре промышленного производства региона доля нефтегазовой промышленности почти 90%, в структуре местных налогов - 50%. Доля нефтегазовых компаний в общем объёме инвестиций также является высокой, около 70%. Сейчас наша задача - максимально локализовать сервисное обслуживание нефтегазового сектора и производство комплектующих изделий. За последние годы достигнуты хорошие показатели по увеличению доли наших компаний в закупках КПО б.в. с 47 до 60%, в том числе товаров – до 12%. Мы продолжим эту работу. Во второй половине октября пройдет региональное совещание по развитию местного содержания с участием нефтегазовых компаний и местных предприятий. Будем подробно обсуждать план по локализации на следующие 2 года, - заявил глава региона. Стоит отметить, что будет сокращена выдача квот на привлечение иностранной рабочей силы. На должности более 300 иностранных рабочих будут привлечены жители нашего регион. – Важным фактором для создания новых предприятий является наличие технических специалистов. Уральск раньше имел в этом вопросе свои преимущества, так как работали крупные оборонные заводы с богатой историей и квалифицированными специалистами. Но сейчас там небольшое число молодых специалистов, соответствующих требованиям современных технологичных производств. Поэтому акиматом было принято решение отказать в выдаче квот на привлечение иностранной рабочей силы четвертой категории, а это около 183 человек. Кроме этого, будет значительное сокращение работников третьей категории, примерно на 120 человек. Например, в одной из иностранных компаний работают 68 электросварщиков из Индии. Да, они заняты на сложных участках, где присутствуют агрессивная среда и высокое давление. И, возможно, сегодня у нас нет специалистов по технологическому регламенту, но уверен, что их можно подготовить. А это уже 68 семей с высоким уровнем дохода, - рассказал аким ЗКО. Акимат области предложил КПО б.в. разработать программу подготовки кадров и создать совместный современный учебный центр, выпускники которого смогут работать по всему миру. – Специалисты в будущем станут средним и высшим инженерным менеджментом для создания новых производств в ЗКО. Консорциум — это наш долгосрочный партнёр и местные квалифицированные кадры это тоже входит в круг его интересов. Есть также вопросы с качеством подготовки кадров некоторых наших колледжей. Считаю, что надо колледжи передать по конкурсу в доверительное управление без права выкупа частным предприятиям, которые занимаются реальным и эффективным производством. Пусть готовят для себя специалистов с гарантированным трудоустройством на своём предприятии или для других компаний. Частный менеджер всегда эффективнее государственного в таких вопросах, - рассказал Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.