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Более 40 человек погибли при крушении судна в Охотском море

Более 40 человек погибли при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море, 63 человека спасены, судьба 26 рыбаков пока неизвестна. Об этом передает телеканал "Россия-24". Точное количество жертв катастрофы сейчас выясняется. Район крушения траулера ©vesti.ru Судно затонуло в ночь на четверг примерно в 300 километрах от Магадана. На борту находилось 132 человека, среди них 78 россиян и 54 иностранца. По предварительным данным, в состав экипажа входили, помимо россиян, граждане Бирмы, Вануату, Латвии и Украины. Водоизмещение траулера "Дальний Восток" - 5,7 тысяч тонн. Длина судна - 104 мет
Marat
Более 40 человек погибли при крушении судна в Охотском море
Более 40 человек погибли при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море, 63 человека спасены, судьба 26 рыбаков пока неизвестна. Об этом передает телеканал "Россия-24". Точное количество жертв катастрофы сейчас выясняется.
Район крушения траулера ©vesti.ru
Район крушения траулера ©vesti.ru
 Район крушения траулера ©vesti.ru Судно затонуло в ночь на четверг примерно в 300 километрах от Магадана. На борту находилось 132 человека, среди них 78 россиян и 54 иностранца. По предварительным данным, в состав экипажа входили, помимо россиян, граждане Бирмы, Вануату, Латвии и Украины. Водоизмещение траулера "Дальний Восток" - 5,7 тысяч тонн. Длина судна - 104 метра, ширина - 16 метров. По словам источника агентства РИА Новости, судно перед крушением сигнал SOS не подавало. В настоящее время к поисково-спасательной операции в районе трагедии привлечены почти 800 спасателей, вертолет и 26 судов. По словам представителя Камчатского МЧС РФ, причиной крушения большого морозильного траулера могла стать сложная ледовая обстановка. Судно могло затонуть из-за пробоины, полученной после столкновения с дрейфующим льдом.

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