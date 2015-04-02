Более 40 человек погибли при крушении судна в Охотском море

Более 40 человек погибли при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море, 63 человека спасены, судьба 26 рыбаков пока неизвестна. Об этом передает телеканал "Россия-24". Точное количество жертв катастрофы сейчас выясняется. Район крушения траулера ©vesti.ru Судно затонуло в ночь на четверг примерно в 300 километрах от Магадана. На борту находилось 132 человека, среди них 78 россиян и 54 иностранца. По предварительным данным, в состав экипажа входили, помимо россиян, граждане Бирмы, Вануату, Латвии и Украины. Водоизмещение траулера "Дальний Восток" - 5,7 тысяч тонн. Длина судна - 104 мет