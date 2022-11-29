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Социум

Более 400 тысяч россиян въехали в Казахстан с начала мобилизации

Из них в стране остаются сто тысяч граждан России, передаёт Informburo.kz. После объявления частичной мобилизации на территории России в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян. Более 320 тысяч впоследствии выехали из страны. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. - На этот вопрос больше отвечает МВД, но по тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехало, выехало больше 320 тысяч. И около 100 тысяч россиян пока находятся здесь, – пояснила Дуйсенова. По словам министра, помимо но
Дана Рахметова
Более 400 тысяч россиян въехали в Казахстан с начала мобилизации
Из них в стране остаются сто тысяч граждан России, передаёт Informburo.kz.
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После объявления частичной мобилизации на территории России в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян. Более 320 тысяч впоследствии выехали из страны. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
- На этот вопрос больше отвечает МВД, но по тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехало, выехало больше 320 тысяч. И около 100 тысяч россиян пока находятся здесь, – пояснила Дуйсенова.
По словам министра, помимо новоприбывших россиян в стране также находятся российские трудовые мигранты. Сейчас в Казахстане работают и отчисляют пенсионные взносы 22 тысячи граждан России. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан Россия

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