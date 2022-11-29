Более 400 тысяч россиян въехали в Казахстан с начала мобилизации

Из них в стране остаются сто тысяч граждан России, передаёт Informburo.kz. После объявления частичной мобилизации на территории России в Казахстан въехали более 400 тысяч россиян. Более 320 тысяч впоследствии выехали из страны. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. - На этот вопрос больше отвечает МВД, но по тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 тысяч россиян приехало, выехало больше 320 тысяч. И около 100 тысяч россиян пока находятся здесь, – пояснила Дуйсенова. По словам министра, помимо но