Более 50 тысяч саженцев деревьев высадили в ЗКО в рамках акции «Таза Қазахстан»

Волонтерские организации «Жайық жастары» и «BQO жастары» которые координируются областным ресурсным центром по работе с молодежью, работают с 2014 года. При областном ресурсном центре функционирует волонтерский сайт Volonteer07.kz, где на сегодняшний день зарегистрированно более 10 тысяч волонтеров. Этой весной в период паводка в Западно-Казахстанской области волонтеры оказывали огромную помощь пострадавшим от наводнения жителям. С начала апреля 2024 года началась масштабная акция «Таза Қазахстан», цель которой формирование общественной и экологической культуры среди населения, популяризация ц

Волонтерские организации «Жайық жастары» и «BQO жастары» которые координируются областным ресурсным центром по работе с молодежью, работают с 2014 года. При областном ресурсном центре функционирует волонтерский сайт Volonteer07.kz, где на сегодняшний день зарегистрированно более 10 тысяч волонтеров.

Этой весной в период паводка в Западно-Казахстанской области волонтеры оказывали огромную помощь пострадавшим от наводнения жителям.

С начала апреля 2024 года началась масштабная акция «Таза Қазахстан», цель которой формирование общественной и экологической культуры среди населения, популяризация ценностей и уважения к родной земле и окружающей среде.

По данным областного ресурсного центра, в рамках данной акции по области было проведено более 450 мероприятий. К слову, акция имеет такие отдельные концепции, как: «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ», «Мөлдір бұлақ».

На акцию «Таза Казахстан» по области было задействовано более 10 тысяч молодых людей.

- В ходе акции были проведены работы по озеленению, санитарной очистке и благоустройству территорий. Было посажено более 50 тысяч зеленых насаждений, работы по санитарной очистке проводились в более 400 парках и скверах, в 181 водном объекте, в том числе были очищены берега рек, озер и искусственных водоемов. Проведена уборка 8689 социальных, 4999 предпринимательских и промышленных объектов, 879 историко-культурных памятников. Также в ходе акции по городу Уральск курсировал автобус «Таза аула». Цель данного раздела акции: проведение работ по уборке территорий многоэтажных жилых домов и стать стимулом для жителей содержать свои дворы в чистоте и порядке, - рассказали в областном ресурсном центре.

Как отметили в ведомстве, поддерживая данную акцию каждый житель может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в своем городе и области.