Более 7,2 миллиона казахстанцев работают по трудовому договору: данные Минтруда

При этом количество самозанятых за год уменьшилось с 2,14 до 2,10 миллиона человек

В первом квартале 2026 года численность занятого населения Казахстана достигла 9,39 миллиона человек. Это на 108,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Основной прирост произошел за счет наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. Их количество увеличилось почти на 150 тысяч - с 7,14 миллиона до 7,29 миллиона человек.

В то же время в республике сократилось число граждан с несогласованными или незарегистрированными формами занятости. Количество самозанятых за год уменьшилось с 2,14 миллиона до 2,10 миллиона человек, а независимых работников - с 357,2 тысячи до 326,6 тысячи.

По данным ведомства, численность безработных в стране составила 446 тысяч человек, а общий уровень безработицы зафиксирован на отметке 4,5% (среди молодежи - 3%).

В Минтруда также добавили, что на 1 июля 2026 года в рамках государственных мер содействия занятости было трудоустроено 249,5 тысячи человек, из которых 96,4 тысячи получили постоянные рабочие места.