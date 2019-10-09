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Социум

Более 82 тысяч тонн зерна экспортировали из ЗКО

С начала года в Узбекистан было экспортировано более 80 тысяч тонн, в Китай - 1300 тонн, Таджикистан - 593 тонны и на Украину - 66 тонн, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела государственной зерновой инспекции областной территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК Ержигит Коблан, на хлебоприемные предприятия области поступило 108 тысяч тонн зерна нового урожая, из которых 96,7 тысячи тонн зерна пшеницы, три тысячи тонн ячменя и 9,1 тысяча тонны зерна других культур. – Валовый сбор зерна составил 248 тысяч тонн, что на 31% бол
Арайлым Усербаева
Более 82 тысяч тонн зерна экспортировали из ЗКО
С начала года в Узбекистан было экспортировано более 80 тысяч тонн, в Китай - 1300 тонн, Таджикистан - 593 тонны и на Украину - 66 тонн, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела государственной зерновой инспекции областной территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК Ержигит Коблан, на хлебоприемные предприятия области поступило 108 тысяч тонн зерна нового урожая, из которых 96,7 тысячи тонн зерна пшеницы, три тысячи тонн ячменя и 9,1 тысяча тонны зерна других культур. – Валовый сбор зерна составил 248 тысяч тонн, что на 31% больше по сравнению с 2018 годом, тогда с полей области была собрана 171 тысяча тонн зерна. Вместе с тем все восемь лицензированных хлебоприемных предприятий области были проверены и обследованы государственными зерновыми инспекторами. На ХПП вместимость элеваторов и зернохранилищ составляет 504 тысячи тонн, что позволяет складировать весь выращенный урожай сельскохозяйственных культур. На всех элеваторах и зернохранилищах проведены профилактические мероприятия по очистке, побелке и обеззараживания емкостей, складов от вредителей хлебных запасов. Оснащенность материально-технической базой ХПП позволяет проводить прием и отгрузку зерна на экспорт, а также за пределы области, - сообщил Ержигит Коблан. Стоит отметить, что с начала года за пределы области было вывезено более 10 тысяч тонн зерна, на экспорт - более 82 тысяч тонн, из них в Узбекистан было отправлено более 80 тысяч тонн зерна, в Китай - 1 300 тонн, в Таджикистан - 593 тонны и на Украину 66 тонн. По словам Ержигита Коблана, чтобы собрать качественный урожай хлеба и заготовить высокопродуктивное зерно, необходимо проводить предварительную оценку качества зерна по образцам. – Значительные объемы урожая собирают районы Байтерек - 63%, Теректинский - 18%, Таскалинский - 10%,  Сырымский, Бурлинский, Шынгырлауский районы от общего валового сбора по 1-3%. При этом стоит отметить, что агрокультура нашей области располагает значительными земельными ресурсами, а почвенно- климатические условия позволяют производить различные виды зерна, в том числе пшеницы сильных и твердых сортов. Уникальный в мировом масштабе климат, большое количество часов солнечного сияния в сочетании с плодородными почвами в северной части области способствуют формированию высококачественного зерна. Но с изменением формации развития экономики страны и в целом  агропромышленного комплекса, посевные площади сельскохозяйственных культур сократились с двух миллионов гектара до 260 тысяч гектаров, - добавил Ержигит Коблан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
экспорт зерно уборка пшеница

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