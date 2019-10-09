Более 82 тысяч тонн зерна экспортировали из ЗКО

С начала года в Узбекистан было экспортировано более 80 тысяч тонн, в Китай - 1300 тонн, Таджикистан - 593 тонны и на Украину - 66 тонн, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель отдела государственной зерновой инспекции областной территориальной инспекции КГИ АПК МСХ РК Ержигит Коблан, на хлебоприемные предприятия области поступило 108 тысяч тонн зерна нового урожая, из которых 96,7 тысячи тонн зерна пшеницы, три тысячи тонн ячменя и 9,1 тысяча тонны зерна других культур. – Валовый сбор зерна составил 248 тысяч тонн, что на 31% бол