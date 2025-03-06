Какие страны обеспечивают Казахстан цветами

Для сравнения, в 2023 году завезли 8,2 тысяч тонн, потратив 61,2 млн долларов.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за 2024 год Казахстан импортировал 12,3 тысяч тонн цветов на сумму 93,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2023 году завезли 8,2 тысяч тонн, потратив 61,2 миллиона долларов.

Казахстан закупает цветы из 53 стран, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки. Крупнейшие поставщики в 2024 году:

Эквадор – 6,4 тысяч тонн

– 6,4 тысяч тонн Нидерланды – 2,3 тысяч тонн

– 2,3 тысяч тонн Китай – 1,1 тысяч тонн

– 1,1 тысяч тонн Колумбия – 978 тонн

– 978 тонн Кения – 975 тонн

Аналитики отметили, что за указанный период Казахстан экспортировал в страны СНГ 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов для букетов.