Какие страны обеспечивают Казахстан цветами

Согласно данным Бюро национальной статистики, за 2024 год Казахстан импортировал 12,3 тысяч тонн цветов на сумму 93,5 миллиона долларов. Для сравнения, в 2023 году завезли 8,2 тысяч тонн, потратив 61,2 миллиона долларов.
Казахстан закупает цветы из 53 стран, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки. Крупнейшие поставщики в 2024 году:
- Эквадор – 6,4 тысяч тонн
- Нидерланды – 2,3 тысяч тонн
- Китай – 1,1 тысяч тонн
- Колумбия – 978 тонн
- Кения – 975 тонн
Аналитики отметили, что за указанный период Казахстан экспортировал в страны СНГ 1,5 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов для букетов.