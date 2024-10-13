Более четырех тысяч голов КРС сдано на убой из-за бруцеллеза в ЗКО

В управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что два раза в год сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев проходят обследование на бруцеллез. С начала года проверено 666,8 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 4 942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота было исследовано 1 124,2 тысячи голов, и 1 203 из них дали положительный результат.

В управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что два раза в год сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев проходят обследование на бруцеллез. С начала года проверено 666,8 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 4 942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота было исследовано 1 124,2 тысячи голов, и 1 203 из них дали положительный результат.

— За последние семь лет наблюдается снижение уровня заболеваемости. В 2021 году бруцеллезом было заражено 6 490 голов крупного рогатого скота, в 2022 году — 5 045, а в 2023 — 4 141 голова. Больных животных отправляют на убой в шесть специализированных организаций области. На сегодняшний день на санитарный убой сдано 4 316 голов крупного рогатого скота и 991 голова мелкого рогатого скота, зараженных бруцеллезом, — сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что за мясные продукты, полученные от 329 голов МРС, пораженных бруцеллезом, было выплачено 5 498,3 тысяч тенге компенсации.