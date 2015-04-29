Более двух тысяч магов и экстрасенсов призовут мир на Украину

Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru Свой обряд они проведут 30 апреля на Михайловской площади, сообщает Regnum.ru. У Михайловского Златоверхого собора в центре Киева в четверг, 30 апреля, более двух тысяч человек, считающих себя ведьмами, колдунами, магами и экстрасенсами, проведут совместный ритуал чтобы привлечь на Украину мир и гармонию, сообщает украинский портал «Вести». Ритуал состоится накануне Вальпургиевой ночи, когда по легендам, ведьмы слетаются на свой ежегодный весенний шабаш. По словам координатор мероприятия Сергея Гречишкина (он же маг Сабириус), в этот день также наблю