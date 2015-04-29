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Более двух тысяч магов и экстрасенсов призовут мир на Украину

Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru Свой обряд они проведут 30 апреля на Михайловской площади, сообщает Regnum.ru. У Михайловского Златоверхого собора в центре Киева в четверг, 30 апреля, более двух тысяч человек, считающих себя ведьмами, колдунами, магами и экстрасенсами, проведут совместный ритуал чтобы привлечь на Украину мир и гармонию, сообщает украинский портал «Вести». Ритуал состоится накануне Вальпургиевой ночи, когда по легендам, ведьмы слетаются на свой ежегодный весенний шабаш. По словам координатор мероприятия Сергея Гречишкина (он же маг Сабириус), в этот день также наблю
Marat
Более двух тысяч магов и экстрасенсов призовут мир на Украину
Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru
Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru
 Иллюстративное фото с сайта dic.academic.ru Свой обряд они проведут 30 апреля на Михайловской площади, сообщает Regnum.ru. У Михайловского Златоверхого собора в центре Киева в четверг, 30 апреля, более двух тысяч человек, считающих себя ведьмами, колдунами, магами и экстрасенсами, проведут совместный ритуал чтобы привлечь на Украину мир и гармонию, сообщает украинский портал «Вести». Ритуал состоится накануне Вальпургиевой ночи, когда по легендам, ведьмы слетаются на свой ежегодный весенний шабаш. По словам координатор мероприятия Сергея Гречишкина (он же маг Сабириус), в этот день также наблюдается «особая астрологическая активность» и проводимые ритуалы особо эффективны. Выбор места также неслучаен: Михайловская площадь, которая расположена между двумя соборами — Софийским и Михайловским -является «духовным центром и сердцем Киева и всей Украины». Сабириус рассказал, что участники акции проведут на площади «коллективное воззвание к высшим силам». «Мы попросим сделать так, чтобы все люди очнулись от этого кровавого припадка злобы и ненависти, и попросим спасти всех, кто оказался в этой безумной мясорубке», — пояснил организатор. Второй обряд, который проведут «экстрасенсы», станет зарядка оберегов для «воинов и жителей зоны АТО». Такие обереги смогут защитить людей «от пуль и осколков, ножа и дубины». Отметим, что в мэрии Киева ничего не знают о предстоящем собрании магов и не давали пока разрешений на это мероприятие.

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