Более двух тысяч маточного поголовья КРС закуплено крестьянами ЗКО по программе «Сыбаға»

В нашей области программа «Сыбага» начала функционировать с 2011 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Программа «Сыбага» введена в целях увеличения поголовья скота, посредством кредитования закупа скота хозяйствами и развития средне- и крупных животноводческих хозяйств. Первыми кредиты по программе «Сыбага» получили хозяйства Бокейординского, Жангалинского, Таскалинского и Теректинского районов. С начала реализации программы 658 крестьянских хозяйств нашей области получили кредиты на сумму 7502,4 млн тенге, приобретено 37951 голова маточного поголовья крупного рогатого скота и 1