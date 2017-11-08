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Социум

Более двух тысяч маточного поголовья КРС закуплено крестьянами ЗКО по программе «Сыбаға»

В нашей области программа «Сыбага» начала функционировать с 2011 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Программа «Сыбага» введена в целях увеличения поголовья скота, посредством кредитования закупа скота хозяйствами и развития средне- и крупных животноводческих хозяйств. Первыми кредиты по программе «Сыбага» получили хозяйства Бокейординского, Жангалинского, Таскалинского и Теректинского районов. С начала реализации программы 658 крестьянских хозяйств нашей области получили кредиты на сумму 7502,4 млн тенге, приобретено 37951 голова маточного поголовья крупного рогатого скота и 1
Дана Рахметова
Более двух тысяч маточного поголовья КРС закуплено крестьянами ЗКО по программе «Сыбаға»
В нашей области программа «Сыбага» начала функционировать с 2011 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
korovy
korovy
- Программа «Сыбага» введена в целях увеличения поголовья скота, посредством кредитования закупа скота хозяйствами и развития средне- и крупных животноводческих хозяйств. Первыми кредиты по программе «Сыбага» получили хозяйства Бокейординского, Жангалинского, Таскалинского и Теректинского районов. С начала реализации программы 658 крестьянских хозяйств нашей области получили кредиты на сумму 7502,4 млн тенге, приобретено 37951 голова маточного поголовья крупного рогатого скота и 1575 голов племенных бычков, при плане 28700 голов маточного поголовья, - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Жасулан ХАЛИУЛЛИН. Стоит отметить, что только с начала 2017 года по данной программе 41 крестьянскими и фермерскими хозяйствами получено кредитов на сумму 561,68 млн тенге и закуплено 2320 голов маточного поголовья крупного рогатого скота и 84 племенных быков производителей. Для участия в данной государственной программе сельчанин должен соответствовать следующим условиям: - платежеспособность; - отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет; - отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми институтами; - отсутствие отрицательной кредитной истории; - наличие необходимой инфраструктуры для содержания скота; - обеспеченность кормовой базой; - наличие пастбищных площадей, в том числе по договорам о совместной деятельности и (или) земель общего пользования, предоставленных заемщику местными исполнительными органами; - наличие ветеринарно-санитарного благополучия в хозяйстве (при наличии КРС); - наличие собственного КРС в количестве не менее 25% от общего количества поголовья (собственного и приобретаемого КРС). В случае отсутствия собственного КРС, обеспечить софинансирование в виде денежных средств в размере, не менее 25% от приобретаемого количества КРС.
Кредиты

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