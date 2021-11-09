- На период получения АСП малообеспеченным семьям полагается на детей от одного года до шести лет гарантированная социальная помощь. Ежемесячно - это продукты питания, а раз в квартал – средства гигиены. На сегодня гарантированной социальной помощью охвачено 78 ребенка в возрасте от года до трёх лет и 83 ребенка в возрасте от трёх до шести лет, - проинформировала заместитель руководителя отдела занятости и соцпрограмм Бурлинского района Гульнара Туреева.К слову, из районного бюджета на выплату государственной адресной социальной помощи в 2021 году было выделено 97 263 тысячи тенге, на гарантированный социальный пакет (куда помимо обеспечения детским питанием и средствами гигиены входит обеспечение детей от 6 до 18 лет школьной и спортивной формой, канцтоварами, горячим питанием и льготным проездом в общественном транспорте) – 19 498 тысяч тенге. Нужно отметить, что помимо малообеспеченных семей разным категориям граждан полагается социальная помощь от государства. Например, родители детей с ограниченными возможностями, обучающиеся на дому, ежемесячно получают 7 МРП. На сегодня по Бурлинскому району насчитывается 19 детей, которые обучаются на дому. Получают выплаты и граждане с социально значимыми заболеваниями. Так, онкобольные ежегодно получают 15 МРП. К слову, по сравнению с прошлыми годами число получателей единовременной помощи среди онкобольных в районе снизилось – на сегодняшний день их 458 человек. Также 15 МРП полагается лицам с ВИЧ-инфекцией и по 7 МРП ежемесячно больным туберкулезом. Единовременная помощь в размере 50 МРП полагается лицам получающим гемодиализ и помощь в размере 50 МРП полагается семьям, пострадавшим от пожара. В этом году в Бурлинском районе оказалось 6 таких семей. Дети-инвалиды, а их по району насчитывается более 180, ко Дню семьи в сентябре также получили единовременную помощь в размере 20 тысяч тенге. Единовременная помощь (15 МРП) назначена гражданам, перешагнувшим 90-летний рубеж. Долгожителей в Бурлинском районе насчитывается 44 человека. Кроме этого, как сообщила заместитель руководителя районного отдела занятости и соцпрограмм Гульнара Туреева, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы ВОВ, а также ветераны-«афганцы», «семипалатинцы», ветераны –«казбатовцы», по решению районного маслихата к праздничным датам получают единовременную выплату. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
