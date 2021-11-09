- Сотрудники управления криминальной полиции Алматинской области установили подозреваемого, оказавшегося ранее неоднократно судимым за разбой, грабежи и кражи 36-летним уроженцем Экибастуза. Мужчина проживал на съёмных квартирах и часто менял адреса, - сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Эффектная кража произошла ещё 11 сентября. Мужчина проломил стену ломбарда в Каскелене и вынес от туда украшений на более чем 40 миллионов тенге.Шестого ноября подозреваемого задержали на улицах Алматы. Он уже признался в краже. Драгоценности мужчина продал, а на вырученные деньги выкупил из залога авто своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль. WMrCTegw5UM Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.