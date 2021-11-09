- По данному факту открыто уголовное производство по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование сейчас продолжается, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В национальной полиции Украины сообщили, что киберполицейские пресекли незаконное распространение персональных данных, прекратив работу одного из крупнейших интернет-ресурсов. Там незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. На сайте хранились номера телефонов, ФИО, места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств.Дело находится на контроле Дарницкая окружной прокуратуры Киева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.