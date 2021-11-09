30 октября после удара током погиб 10-летний мальчик. Недавно его родители рассказали, что это не совсем так.

Играясь в прятки, мальчика дома ударило током. Однако родители заявляют, что всё время, пока ехала «скорая» на этот вызов, ребёнок дышал, его ещё до приезда бригады откачала родная бабушка и он даже открыл глаза. В неотложке, не доезжая до больницы, он скончался. По словам бабушки, которая следовала в карете скорой помощи, внуку в машине сделали укол.

- Я когда с ними поехала, у них ручной кислород был, что-то пикало, это хороший был звук, через какое-то время они спросили – есть ли у внука аллергия на лекарства. И буквально здесь они останавливают машину, а мы почти подъехали к больнице. И говорят: «везём назад, у него пульса нет», - вспоминает Надежда, бабушка мальчика.

Родные задаются вопросом - почему «скорая» привезла тело ребёнка не в морг, а домой? Позже туда приехали стражи порядка - они собрали объяснительные и другие документы, после чего увезли тело в морг.

Тем временем в официальном сообщении управления здравоохранения говорится: «вызов в «103» поступил в 14:45 часов. «Скорая» прибыла в 14:51. Мальчик 2011 года рождения скончался до приезда скорой помощи от электротравмы».

Отец ребёнка Сергей Писарев пробыл у морга с погибшим ребёнком на руках в течение двух часов, пока оформляли документы. Родителям изначально сообщили, что вскрытие тела проводить не будут.

- Я так поняла, когда током бьёт, с запястья берут кусочек материала, но не вскрывают, если это просто от тока. Но племянника всё же вскрыли и из запястья тоже кусочек материала взяли,- говорит тётя мальчика Наиля.

Она рассказывает, что отца ребёнка убедили сделать вскрытие. Родные были согласны, надеясь понять, что вкололи ребёнку. Но теперь выясняется, что экспертиза ничего не выявила.

В управления здравоохранения комментировать ситуацию отказались, попросив обратиться в пресс-службу полиции. Стражи порядка же сообщили, что завели уголовное дело по части 3 статьи 317 УК - «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлёкшие по неосторожности смерть человека».

Фото предоставлено родными ребёнка