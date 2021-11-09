Из них найдено всего 11, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Владельцы авто с российскими номерами вышли к отделу полиции в Уральске В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 606 автомобилей, ввезенных из России на территорию Казахстана, находятся в розыске. Из них по ЗКО 48 машин.
– То есть это криминальные автомашины, которые проходят по каким-либо преступлениям либо являются сами объектами преступлений. В этой связи нами проводится работа по установлению и задержанию этих транспортных средств. На сегодняшний день уже найдено 11 автомобилей. Сведения об их местонахождении и информация об их текущих владельцах переданы инициаторам розыска. Данные автомобили водворены на штрафные стоянки, - рассказали в полиции.
Что касается других авто с иностранной регистрацией, то у владельцев должны быть правоустанавливающие документы и подтверждение регистрации. В таком случае они могут эксплуатироваться с соблюдением сроков пребывания на территории Казахстана. Напомним, в выходные автолюбители ЗКО пожаловались, что стражи порядка без предупреждения водворяют машины с российской регистрацией на штрафстоянку. При этом до сегодняшнего дня нам не удалось получить информацию о том, сколько машин были водворены на штрафстоянку. Отметим, что с 31 июля сотрудники департамента государственных доходов ЗКО совместно с полицейскими области организовали учёт ввозимого и вывозимого иностранного автотранспорта для экспортного контроля. В основном в регион ввозят машины с российскими номерами. В сентябре говорилось, что ни одного угнанного авто через границу не прошло. В начале октября руководитель управления таможенного администрирования ДГД по ЗКО Кайрат Кенжегужин сообщал, что автомобили, не вывезенные из ЗКО до 30 сентября (которые больше года находятся на территории области и за это время не были растаможены)будут остановлены и водворены в места временного хранения. Им разрешено будет ездить по территории ЗКО только после растаможки.