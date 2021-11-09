– За рулём авто была девушка, она впервые села за руль. Машину будет восстанавливать сама девушка. По правилам, инструктор не должен сидеть в салоне авто, он сажает курсанта в машину, проводит инструктаж, а дальше экзаменуемый сам должен сдать вождение. На автодроме установлены датчики и видеонаблюдение, - рассказали в пресс-службе ЦОНа.

– Для получения водительских прав нужна хорошая подготовка. С начала года в СпецЦОНе произошло более 20 случаев, где экзаменуемый не справился с управлением транспортного средства и совершил ДТП на территории автодрома. Последствия такой ошибки придется компенсировать, то есть возмещать нанесённый ущерб. Поэтому напоминаем о необходимости тщательной подготовки как к теоретическому, так и к практическому экзамену,- рассказал директор филиала "Правительства для граждан" по ЗКО Надир Курумбаев.

документ, удостоверяющий личность;

медицинскую справку в форме-073 и её копию;

чек об оплате государственной пошлины;

свидетельство об окончании курсов и его копию (за исключением случаев самоподготовки).

Очевидцы сняли на видео аварию, которая произошла на автодроме спецЦОНа. На кадрах видно, как посреди автодрома стоит машина, которая влетела в дорожные знаки. Вокруг столпились люди, предположительно курсанты, которые сдают практический экзамен на получение водительского удостоверения. В пресс-службе филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, что случай произошел восьмого ноября.К слову, с начала года на территории автодрома произошло более 20 подобных аварий. В ЦОНе рассказали, если человек впервые получает водительские права, то в СпецЦОНе у него будут три попытки для успешной сдачи экзамена. Это касается тех услугополучателей, кто не проходил спецобучения – количество попыток у выпускников автошкол не ограничено. За получением водительских прав в СпецЦОН обращаются не только уральцы, но и жители близлежащих районов и городов.Добавим, что система сдачи теоретического и практического экзамена полностью автоматизирована. На экзамене по знанию ПДД нужно ответить всего на 40 вопросов, для успешной сдачи нужно набрать не менее 32 баллов. Практический экзамен проходит на автодроме в специальном автомобиле, на котором установлены датчики, фиксирующие движение. На практический экзамен даётся 20 минут. Для получения водительских прав необходимо предоставить следующие документы:Отметим, что с начала 2021 года в Специализированном ЦОН Уральска госуслуги получили 93 245 человек. Из них около 40 тысяч клиентов получили права.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.