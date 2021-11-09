Мужчина водворён в изолятор временного задержания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель "Газели" сбил 7-летнего мальчика в Актюбинской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Полиция сообщила о задержании подозреваемого.
- Подозреваемый задержан в пригороде Алматы. Он водворён в изолятор временного содержания. Комплекс следственных мероприятий продолжается, - информировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
Убийство произошло седьмого ноября в ЖК Latifa по проспекту Достык. Жильцы сообщили, что девушку сначала задушили, а потом сожгли её тело. Они предположили, что она занималась проституцией, так как в этом доме часто сдаются квартиры посуточно. В полиции догадки опровергли. Телеканал КТК выяснил, что погибшей была 18-летняя студента. Предполагают, что на съёмную квартиру она приехала со своим молодым человеком. Однако полиция пока никак не комментирует подробности происшествия.