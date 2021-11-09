- Ему диагностировали огнестрельное пулевое сквозное ранение средней трети левого бедра. Была проведена первичная хирургическая обработка, ушивание раны, - дополнила Сауле Исмагулова.Редакция "МГ" второго ноября направила письменной запрос на получение информации на имя руководителя департамента пограничной службы КНБ РК Бауржана Рысбекова, поскольку устно силовики отвечать отказались. Ответ пограничников был лаконичным: "запрашиваемые сведения не подлежат разглашению в соответствии статьи 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". Напомним, 20 октября этого года бензовоз насмерть сбил пограничника в районе Байтерек. Тогда в войсковой части 2029 погранслужбы КНБ РК информацию подтвердили, но подробности разглашать не стали. Пятого ноября 2020 года в посёлке Сайхин Бокейординского района произошла авария. Тогда пьяные сотрудники погранслужбы ЗКО на авто врезались в асфальтоукладчик. В результате ДТП погиб человек. Восьмого февраля этого года в военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор в отношении сотрудника пограничной службы 22-летнего Раимбека Бердекенова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме этого, Раимбека Бердекенова лишили права управлять авто на 10 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.