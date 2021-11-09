Случай произошёл 21 октября на заставе имени Хаби Халлиулина, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бензовоз насмерть сбил пограничника в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Из достоверных источников стало известно, что случай произошёл на заставе имени Хаби Халлиулина в Жанибекском районе. Пограничник предположительно совершил самострел. Информацию об огнестрельном ранении подтвердили в районной больнице. Как рассказала директор больницы Жанибекского района Сауле Исмагулова, 21 октября к ним поступил 26-летний пациент из посёлка Жаксыбай в сопровождении скорой помощи.
- Ему диагностировали огнестрельное пулевое сквозное ранение средней трети левого бедра. Была проведена первичная хирургическая обработка, ушивание раны, - дополнила Сауле Исмагулова.
Редакция "МГ" второго ноября направила письменной запрос на получение информации на имя руководителя департамента пограничной службы КНБ РК Бауржана Рысбекова, поскольку устно силовики отвечать отказались. Ответ пограничников был лаконичным: "запрашиваемые сведения не подлежат разглашению в соответствии статьи 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". Напомним, 20 октября этого года бензовоз насмерть сбил пограничника в районе Байтерек. Тогда в войсковой части 2029 погранслужбы КНБ РК информацию подтвердили, но подробности разглашать не стали. Пятого ноября 2020 года в посёлке Сайхин Бокейординского района произошла авария. Тогда пьяные сотрудники погранслужбы ЗКО на авто врезались в асфальтоукладчик. В результате ДТП погиб человек. Восьмого февраля этого года в военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор в отношении сотрудника пограничной службы 22-летнего Раимбека Бердекенова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Кроме этого, Раимбека Бердекенова лишили права управлять авто на 10 лет.