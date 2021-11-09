- Во время обыска сотрудники полиции изъяли различные компоненты и предметы для продажи наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое вещество является «Альфа РVР» общей массой 300 грамм, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, пятого ноября удалось задержать подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. Как стало известно, 27-летний мужчина готовил запрещённые вещества в съёмной квартире.В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". С начала года в регионе задержаны 13 закладчиков из ЗКО, Костаная, Актобе и один гражданин Узбекистана. Всего изъято из незаконного оборота 1,7 килограммов наркотических средств.