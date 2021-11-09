Они не согласились с решением суда первой инстанции и обратились в апелляционную коллегию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Обвиняемые в изготовлении синтетических наркотиков попросили спуститься с Олимпа главного полицейского ЗКО 13 мая в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении двоих граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Суд признал их виновными в незаконном изготовлении наркотических средств, а также в создании и руководстве транснациональной преступной организации. Игоря Дунаевского приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности, а Виталия Малюка - к 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности. Осужденные не согласились с таким суровым наказанием и обжаловали его в апелляционном суде. Однако апелляционная коллегия, рассмотрев заявление Игоря Дунаевского и Виталия Малюка, решила оставить приговор суда первой инстанции без изменений. Решение было оглашено 16 сентября этого года. Подпольную нарколабораторию полицейские ЗКО выявили в июле 2020 года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в посёлке Аксуат Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. Кроме того, на месте было изъято 11,4 килограмм синтетического наркотика мефедрона и 8,1 килограмм пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.