По вине водителей авто с иностранными номерами на дорогах Атырауской области погибли 17 человек
Столько человек погибли по вине водителей, управлявших автомобилями, находящимися на учёте в других государствах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя управления местной полицейской службы Атырауской области Мырзалы Утегалиев.
Только за десять месяцев этого года по области зарегистрировано 62 ДТП по вине водителей, управлявших автомобилями, находящимися на учёте в других государствах, в результате которых 17 человек погибли и 75 получили телесные повреждения.
- За десять месяцев этого года выявлено 4 096 административных правонарушения. Также на сегодняшний день среди автомобилей из соседних стран немало машин, ограниченных приговором суда и снятых с учета. А пользоваться такими автомобилями можно только после постановки на учёт. К тому же иномарки из соседних стран могут быть угнаны или могут иметь ограничения. Такие автомобили конфискуются и возвращаются владельцу, - заявил спикер.
Как было отмечено, на территории Казахстана выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами.
- В соответствии с требованиями Конвенции ООН по дорожному движению, иностранные автомобили могут ездить на территории Республики Казахстан только один год, - сказал Мырзалы Утегалиев.