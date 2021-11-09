Информация об усилении карантина распространяется в ЗКО
Жители области делятся друг с другом информацией о том, что в ближайшее время на карантин будут закрыты школы и детские сады, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Пятого ноября во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев сказал о необходимости усиления карантина. Своё заявление он аргументировал тем, что в области замедлились темпы вакцинации. После такого заявления западноказахстанцы начали распространять информацию о предстоящем усилении карантина.
– Мы ходим в государственный садик. Пару недель назад нам разрешили входить в учреждение по Ashyq. А сегодня, девятого ноября, нам сообщили, что из-за усиления карантина в садик входить запрещено, даже тем, у кого «зелёный» статус в Ashyq. Почему так, непонятно. Мы же в «зелёной» зоне находимся, - говорит мама воспитанницы детского сада.
К слову, такую же информацию распространяют в средних общеобразовательных учреждениях.
– Двое моих детей учатся в школе, старший в девятом классе, младший - в пятом. На днях старший сын сказал, что, якобы им сказали готовиться к онлайн-обучению. Учителя расспрашивали о наличии дома компьютеров, планшетов и телефонов. Конечно, ситуация вызывает обеспокоенность, ведь дети только начали отвыкать от дистанционного обучения, - говорит обеспокоенная многодетная мама Ботагоз.
В пресс-службе отдела образования Уральска отметили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 25 августа 2021 года родителям и законным представителям детей запрещается вход в здание дошкольного учреждения. Мамы и папы могут сопровождать детей только до входа детских садов.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО сообщили, что в области пока не введены меры по усилению карантина.
– Карантин может вводиться только после официального постановления главного санитарного врача. А такого документа пока не было, - отметили в ведомстве.
