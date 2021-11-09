Жители области делятся друг с другом информацией о том, что в ближайшее время на карантин будут закрыты школы и детские сады, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 6815 человек Иллюстративное фото из архива "МГ" Пятого ноября во время заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев сказал о необходимости усиления карантина. Своё заявление он аргументировал тем, что в области замедлились темпы вакцинации. После такого заявления западноказахстанцы начали распространять информацию о предстоящем усилении карантина.
– Мы ходим в государственный садик. Пару недель назад нам разрешили входить в учреждение по Ashyq. А сегодня, девятого ноября, нам сообщили, что из-за усиления карантина в садик входить запрещено, даже тем, у кого «зелёный» статус в Ashyq. Почему так, непонятно. Мы же в «зелёной» зоне находимся, - говорит мама воспитанницы детского сада.
К слову, такую же информацию распространяют в средних общеобразовательных учреждениях.
– Двое моих детей учатся в школе, старший в девятом классе, младший - в пятом. На днях старший сын сказал, что, якобы им сказали готовиться к онлайн-обучению. Учителя расспрашивали о наличии дома компьютеров, планшетов и телефонов. Конечно, ситуация вызывает обеспокоенность, ведь дети только начали отвыкать от дистанционного обучения, - говорит обеспокоенная многодетная мама Ботагоз.
В пресс-службе отдела образования Уральска отметили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 25 августа 2021 года родителям и законным представителям детей запрещается вход в здание дошкольного учреждения. Мамы и папы могут сопровождать детей только до входа детских садов. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО сообщили, что в области пока не введены меры по усилению карантина.
– Карантин может вводиться только после официального постановления главного санитарного врача. А такого документа пока не было, - отметили в ведомстве.
