Теперь сельчане ЗКО будут платить за отпуск питьевой воды из групповых водопроводов по новым утвержденным тарифам, где оплата составит от 150 до 700 тенге за один кубический метр, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сейчас установлен новый лимит потребления - 50 литров в сутки на одного человека, с первого января 2022 года он составит 40 литров в сутки, когда раньше было 140 литров. Об этом рассказала руководитель отдела развития коммунального хозяйства управления энергетики и ЖКХ ЗКО Нурбану Сатыбалдиева.
По её словам, на сегодняшний день согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 27 августа 2021 года разработана методика размера оплаты за питьевую воду за один кубический метр. Согласно этой методике, управлением энергетики и ЖКХ ЗКО разработан проект размера оплаты за питьевую воду для сельских населённых пунктов. В нём предусматривается оплата для тех, у кого есть приборы учёта и у кого его нет.
- Теперь до первого января 2022 года будет действовать тариф. Он составит 30 тенге на один кубометр для тех, у кого есть прибор учёта. А у кого приборы учёта воды отсутствуют - по 40 тенге. Также по данному проекту с первого января 2022 года будет действовать уже другой утверждённый тариф на воду. То есть для жителей сельских населённых пунктов с приборами учёта цена на воду за один кубический метр составит 90 тенге, у кого нет прибора учёта, будут платить по 200 тенге, - пояснила Нурбану Сатыбалдиева.
С её слов, данная мера направлена на рациональное использование питьевой воды, так как сейчас не только в Казахстане, но и по всему миру наблюдается нехватка пресной воды.
Между тем Нурбану Сатыбалдиева отметила, на сегодняшний день установлен лимитирующий тариф потребления воды. 40 литров воды в сутки на одного человека, потребление сверхнормы будет оплачиваться по тарифу, рассчитанному для каждого сельского населённого пункта от 150 до 700 тенге за один кубический метр (каждый местный исполнительный орган разрабатывает свой размер оплаты за питьевую воду)
. До первого января 2022 года лимитирующий тариф составит - 50 литров воды на одного человека в сутки.
- Была утверждена норма на каждого человека, в сутки по 40 литров воды. Это среднее значение на одного человека, проживающего в сельской местности. Норма была рассчитана из анализа и из сводных реестров потребления воды в области. Иными словами, это среднестатистические данные. Раньше норма составляла 140 литров воды на человека в сутки - это согласно СНИПу, строительная норма, - отметила руководитель отдела развития коммунального хозяйства управления энергетики и ЖКХ ЗКО.
Нурбану Сатыбалдиева говорит, что сельчане не экономят воду, а используют её для других целей: для хозяйства и полива огородов. Вопрос с обеспечением технической воды ещё не решен, и как альтернативу в управлении энергетики ЗКО предложили установить сельчанам колодцы для полива огородов.
Со слов Нурбану Сатыбалдиевой, сейчас вода субсидируется в 156 населенных пунктах области, где в год выделяется около одного миллиарда тенге.
Стоит отметить, что для жителей многоквартирных домов в Уральске лимит воды составляет 200 литров в сутки на одного человека.
Напомним
, 27 октября на сайте "Открытых НПА" опубликовали соответствующий проект
. До 10 ноября он открыт для публичных обсуждений, а после будет утверждён на очередной сессии депутатов маслихата. Согласно документу, до 1 января 2022 года норма потребления воды в сутки составит 50 литров на одного человека, а с первого января 2022 года - 40 литров воды в сутки.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.