По проблемам реки Жайык проведут специальное заседание экосовета, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Острова до середины реки Урал сняли на видео в Уральске Депутат мажилиса Дуйсенбай Турганов на заседании экологического совета Nur Otan поднял тему реки Жайык (Урал).
- Более 10 лет занимаемся обсуждениями, а реальных действий нет до сих пор. Одни исследования. Я год назад делал официальный запрос, чтобы Жайык включили в число водных объектов особого государственного значения и до сих пор ничего не сделано, – сказал Турганов.
Высказался по этому поводу и председатель экосовета при Западно-Казахстанском областном филиале Nur Otan Дархан Сариев. - Работа казахстанско-российской комиссии по Жайыку ведётся скрытно. Никакой информации нет. Вообще наши водные проблемы – следствие слабой гидрологической аналитики. К примеру, у одной из частных компаний области 18 гидрологических постов, а у государства по всему региону лишь 20, их на все ключевые водные объекты не хватает. По подземным водам тоже непонятно, есть ли исследования в принципе, – возмущён эколог. По итогам совещания решено провести специальное заседание совета по проблемам Жайыка. Ранее власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.