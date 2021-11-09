- Если потребителю есть необходимость увеличить свой объём трафика, он начинает создавать дополнительные потребности для операторов связи. И здесь мы пока закрыли точки на Smart Point, «Медеу», «Шымбулак», «Кок-Тобе», БЦ «Кайсар» и ещё две точки с большим скоплением людей, - сказал Конирбаев.Он пояснил, что 5G позволяет передавать большой объем трафика. Если 10 лет назад обычного базового трафика для кнопочного телефона было достаточно, то сейчас имеется потребность к увеличению этого трафика.
- Появляется потребность в виде хорошего видео в 4К, и скоро будут новые технологии, для которых будет востребован 5G. Тоже самое, когда мы прорабатываем ковровое покрытие видеокамер по городу, оно также будет требовать хорошего сигнала мобильной станции. 5G будет развиваться однозначно, я думаю в течение следующих пяти лет будет ковровое покрытие по 5G, - считает спикер.Также он обратился к тем гражданам, которые беспокоятся о радиофобии и о том, что 5G влияет сильно на здоровье организма. Глава ведомства сказал, что все стандарты обязательны должны соответствовать всем требованиям санэпид норм. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в начале октября сообщал, что операторы связи начали тестирование 5G в определённых локациях Нур-Султана и Алматы. Как пояснил Конирбаев, тестирование проводят все три мобильных оператора.
