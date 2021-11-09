- На территории области с 8 по 17 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". В первый день мероприятия около 17:00 часов на трассе Актау - Атырау сотрудники патрульной полиции за превышение скорости остановили Toyota Ipsum, состоящий на учёте в Российской Федерации и составили административный протокол, - рассказал Берик Амангельды.

- Также на территории области выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами. Человек, купивший автомобиль, думает, что машина стоит на учете в России. Если автомобиль будет продан по доверенности или на основании страхового полиса, владелец в любой момент может отказаться платить транспортный налог. А казахстанский водитель не сможет получить страховую выплату, если попадёт в ДТП, - предупредил водителей замначальника ДП региона.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Берик Амангельды.При проверке документов на автомобиль стражи порядка установили, что регистрационный номер не соответствует марки машины. Он был зарегистрирован на Nissan Fuga и МАЗ. Полиция завела уголовное дело.