Один госномер был зарегистрирован на 3 авто в Атырау
Российский государственный номер, зарегистрированный на три разных авто, нашли в Атырау.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Берик Амангельды.
- На территории области с 8 по 17 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".
В первый день мероприятия около 17:00 часов на трассе Актау - Атырау сотрудники патрульной полиции за превышение скорости остановили Toyota Ipsum, состоящий на учёте в Российской Федерации и составили административный протокол, - рассказал Берик Амангельды.
При проверке документов на автомобиль стражи порядка установили, что регистрационный номер не соответствует марки машины. Он был зарегистрирован на Nissan Fuga и МАЗ. Полиция завела уголовное дело.
- Также на территории области выявлено более 100 российских автомобилей с поддельными регистрационными номерами и документами. Человек, купивший автомобиль, думает, что машина стоит на учете в России. Если автомобиль будет продан по доверенности или на основании страхового полиса, владелец в любой момент может отказаться платить транспортный налог. А казахстанский водитель не сможет получить страховую выплату, если попадёт в ДТП, - предупредил водителей замначальника ДП региона.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!